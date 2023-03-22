Атака дронів на Київську область. Кількість загиблих зросла
Кількість загиблих в наслідок нічної атаки дронами по Київській області зросла до семи осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
За його даними, кількіть загиблих від влучання російського дрону в будівлю гуртожитку у Ржищеві з трьох осіб зросла до семи.
"7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожиткам та навчальному закладу в одному із районів Київської області. Серед постраждалих одна дитина", - написав він.
Окрім цього відомо, що поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб.
Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів росіян у Ржищеві Київської області було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, де спалахнула пожежа.
Додамо, що загалом під час атаки росіяни випустили по Україні 21 дрон-камікадзе, з яких 16 вдалося збити.
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