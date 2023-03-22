Атака дронів на Київську область. Кількість загиблих зросла

Кількість загиблих в наслідок нічної атаки дронами по Київській області зросла до семи осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його даними, кількіть загиблих від влучання російського дрону в будівлю гуртожитку у Ржищеві з трьох осіб зросла до семи.

"7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожиткам та навчальному закладу в одному із районів Київської області. Серед постраждалих одна дитина", - написав він.

Окрім цього відомо, що поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб.