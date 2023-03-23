Спасательная операция в Киевской области завершена: количество жертв снова возросло

В четверг, 23 марта, спасатели закончили разбор завалов в Ржищеве Киевской области, где российские дроны атаковали общежития и учебный корпус местного лицея. Известно о 9 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.

"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела 9 погибших", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, этой ночью из-под завалов извлекли тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения.

По его данным, всего еще 9 человек получили ранения.

Атака по Ржищеву 22 марта

Во время атаки дронами ночью на среду, 22 марта, был поврежден гражданский объект, начался пожар. Сначала сообщалось, что три человека погибли, 7 человек получили ранения.

Позже стало известно, что во время ночной атаки дронов россиян в Ржищеве Киевской области были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Среди погибших - водитель "скорой", приехавший спасать людей. Позже число погибших возросло до 4 человек, затем - до 7 человек.