Рятувальна операція на місці удару в Києві завершена: скільки загиблих

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російські терористи вдарили по Києву ракетами та дронами.

Зокрема, у Шевченківському районі одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, ракета, яка влучила в будинок, пробила все до самого підвалу.

Одразу після атаки росіяни почали поширювати фейк про те, що нібито всі удари по Києву в ніч на 23 червня, були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних - це "результат роботи української ППО". Однак у ЦПД спростували ці заяви.

Як відомо, всього Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.

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