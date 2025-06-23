"Пробила до підвалу": Клименко розповів про ракетний удар по будинку в Києві

Ракета, яка влучила в будинок у Києві, пробила все до самого підвалу. Рятувальники досі деблокують наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко під час пресконференції.

У Шевченківському районі було повністю зруйновано верхні поверхи одного з будинків, там працюють десятки рятувальників та спецтехніка.

Ракетна атака зачепила одразу кілька районів Києва, зокрема Голосіївський, Святошинський, Дарницький, Подільський, Деснянський та Шевченківський.

Відомо, що внаслідок нічної атаки 23 червня загинули щонайменше 7 осіб у столиці, ще десятки - постраждали. Серед поранених є діти та вагітна жінка.

За його словами, рятувальні служби працюють на місці трагедії та вже деблокуали тіло сьомого загиблого.

Унаслідок ворожої атаки на Київ 23 червня одна з російських ракет пробила підвал п’ятиповерхового житлового будинку у Шевченківському районі.

Обстріл Київської області та Києва

Нагадаємо, що раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Київської області.

Також вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ - застосували як дрони-камікадзе, так і ракети.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошкоджено низку житлових будинків, офісних центрів та транспортної інфраструктури, зокрема один з виходів зі станції метро "Святошин". Через обстріли виникли пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 19 осіб, серед них - діти та вагітна жінка, шестеро людей загинули.

У Київській області також зафіксовано пошкодження у трьох районах - Бориспільському, Білоцерківському та Бучанському. Тут ворог влучив по житлових будинках, госпіталях і приватних об’єктах, внаслідок чого загинула одна жінка, ще кілька осіб отримали поранення.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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