Спасательная операция на месте удара в Киеве завершена: сколько погибших

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 23 июня российские террористы ударили по Киеву ракетами и дронами.

В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

По словам главы МВД Игоря Клименко, ракета, которая попала в дом, пробила все до самого подвала.

Сразу после атаки россияне начали распространять фейк о том, что якобы все удары по Киеву в ночь на 23 июня, были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских - это "результат работы украинской ПВО". Однако в ЦПД опровергли эти заявления.

Как известно, всего Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела по Киеву - читайте в репортаже РБК-Украина.

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