У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ

Завтра, 18 червня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки російських військ на столицю.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера столиці Віталія Кличка.

У пам’ять про загиблих прапори приспустять на всіх комунальних будівлях, а також рекомендовано зробити це на державних і приватних установах.

У цей день у місті заборонені всі розважальні заходи. Розбір завалів після ракетних ударів триває - наразі підтверджено смерть трьох осіб у Дарницькому районі.

За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи продовжуються в Солом’янському районі. Загальна кількість постраждалих вже сягає 114 осіб.