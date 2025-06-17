У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ
Завтра, 18 червня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки російських військ на столицю.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
У пам’ять про загиблих прапори приспустять на всіх комунальних будівлях, а також рекомендовано зробити це на державних і приватних установах.
У цей день у місті заборонені всі розважальні заходи. Розбір завалів після ракетних ударів триває - наразі підтверджено смерть трьох осіб у Дарницькому районі.
За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи продовжуються в Солом’янському районі. Загальна кількість постраждалих вже сягає 114 осіб.
Нічна атака на Київ
Росія в ніч на 17 червня здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед" та ракет різних типів.
Протягом ночі по місту було завдано понад 400 ударів, з яких значна частина була збита силами ППО, однак деякі ракети досягли цілей.
Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, інфраструктура та транспорт. Особливо постраждали Дарницький, Солом’янський та інші райони столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 14 людей, понад 100 отримали поранення.
Рятувальні служби продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків атаки.
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