Ryanair запускает авиарейсы из Украины на греческие острова

Авиакомпания Ryanair запускает прямые рейсы из Киева на греческий остров Крит и из Одессы на остров Керкира. Первый полет запланирован на 4 июня.

Об этом сообщает Avianews , ссылаясь на анализ расписания авиакомпании.

Прямые рейсы соединят Одессу и город Керкира на острове Корфу. Его планируют запустить 4 июля. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.

Также по прямому маршруту соединят Киев с вылетом из аэропорта "Борисполь" и город Ханья на острове Крит. Его планируют запустить 6 июля, рейсы будут происходить каждый вторник.

Отметим, что на сегодняшний день Греция не позволяет въезд в страну туристов из Украины. Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует мониторить информацию относительно открытия греческих границ для иностранных путешественников.