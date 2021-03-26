Ryanair запускає авіарейси з України на грецькі острови

Авіакомпанія Ryanair запускає прямі рейси з Києва на грецький острів Кріт і з Одеси на острів Керкіра. Перший політ заплановано на 4 червня.

Про це повідомляє Avianews , посилаючись на аналіз розкладу авіакомпанії.

Прямі рейси з'єднають Одесу і місто Керкіра на острові Корфу. Його планують запустити 4 липня. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: у середу і неділю.

Також за прямим маршрутом з'єднають Київ з вильотом з аеропорту "Бориспіль" і місто Ханья на острові Кріт. Його планують запустити 6 липня, рейси будуть відбуватися кожен вівторок.

Зазначимо, що на сьогодні Греція не дозволяє в'їзд в країну туристів з України. Пасажирам перед покупкою авіаквитків слід стежити за інформацією щодо відкриття грецьких кордонів для іноземних мандрівників.