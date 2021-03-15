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Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины: список

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. Она начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на анализ расписания авиакомпании.

В апреле из Украины будут летать по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь". В частности, в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.

Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

При этом по еще шести направлениям продажи билетов пока закрыты. В частности, из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

"Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов", - говорится в сообщении.

Напомним, лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

Добавим, что авиакомпания МАУ с 28 марта восстанавливает международные рейсы по 43 маршрутам. Внутренние рейсы будут отправляться из семи областных центров.

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