Ryanair запускає 18 маршрутів з України: список

У квітні з України будуть літати за 13 напрямами з аеропорту "Бориспіль". Зокрема, до Відня, Софію, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшаву, Вроцлав і Лондон.

Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.

Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.

При цьому ще шести напрямках продажу квитків поки закриті. Зокрема, з Києва в Будапешт, Манчестер, з Херсона у Катовіце, з Одеси в Афіни, з Львова в Меммінген і Будапешт.

"Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани польотів, так і про можливе закриття маршрутів", - йдеться в повідомленні.