RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ryanair запускає 18 маршрутів з України: список

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. Вона почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.

Про це повідомляє Avianews, посилаючись на аналіз розкладу авіакомпанії.

У квітні з України будуть літати за 13 напрямами з аеропорту "Бориспіль". Зокрема, до Відня, Софію, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшаву, Вроцлав і Лондон.

Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.

Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.

При цьому ще шести напрямках продажу квитків поки закриті. Зокрема, з Києва в Будапешт, Манчестер, з Херсона у Катовіце, з Одеси в Афіни, з Львова в Меммінген і Будапешт.

"Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани польотів, так і про можливе закриття маршрутів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.

Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Додамо, що авіакомпанія МАУ з 28 березня відновлює міжнародні рейси по 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ryanairавиасообщение
Читайте також
Ізраїль відновлює авіасполучення з усіма країнами. Але квоти залишаються
Сніговий шторм накрив центральну частину США: скасували дві тисячі авіарейсів
Прогноз погоди