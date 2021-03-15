Ryanair запускає 18 маршрутів з України: список

Авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. Вона почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.
Про це повідомляє Avianews, посилаючись на аналіз розкладу авіакомпанії.
У квітні з України будуть літати за 13 напрямами з аеропорту "Бориспіль". Зокрема, до Відня, Софію, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшаву, Вроцлав і Лондон.
Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.
Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.
При цьому ще шести напрямках продажу квитків поки закриті. Зокрема, з Києва в Будапешт, Манчестер, з Херсона у Катовіце, з Одеси в Афіни, з Львова в Меммінген і Будапешт.
"Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани польотів, так і про можливе закриття маршрутів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.
Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.
Додамо, що авіакомпанія МАУ з 28 березня відновлює міжнародні рейси по 43 маршрутами. Внутрішні рейси будуть відправлятися з семи обласних центрів.