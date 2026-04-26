Ryanair скорочує половину рейсів з Берліна через шалені податки

Причини відходу

За словами Вілсона, Ryanair забирає з BER сім літаків і перекидає їх до інших хабів - у Швеції, Словаччині, Албанії чи Італії, де умови є значно дешевшими. Це рішення ухвалене після того, як адміністрація аеропорту анонсувала підвищення зборів на 10% у період 2027-2029 років.

Крім того, з 2019 року загальнодержавний авіаційний податок у Німеччині зріс з 7,30 євро до 15,50 євро на пасажира (більш ніж удвічі). Очікується, що до січня 2028 року збори за безпеку подвояться - з 10 до 20 євро. Аеропортові збори BER зросли на 50% після пандемії COVID-19.

"Берлінський аеропорт - це безнадійно переоцінений провальний проєкт", - заявив голова ради директорів авіакомпанії Едді Вілсон.

Наслідки для пасажирів і персоналу

З 24 жовтня кількість рейсів Ryanair до/з Берліна скоротиться на 50%. Під загрозою звільнення опинилися близько 210 працівників (пілоти та кабінний екіпаж).

Вони можуть отримати інші робочі місця в Європі, але, за словами Вілсона, "найімовірніше, не в Німеччині".

Реакція аеропорту та влади

Керівниця BER Алетта фон Массенбах висловила здивування рішенням Ryanair, зазначивши, що переговори з авіакомпаніями тривають, і такого підвищення зборів "не передбачено".

Водночас вона визнала, що надзвичайно високі державні витрати, податки та збори є великим викликом для всіх німецьких аеропортів, а особливо для BER, який має високий відсоток прямих рейсів і залежить від чутливих до цін лоукостерів.

Критика профспілок та економіки

Профспілка Verdi розкритикувала Ryanair за "максимальну орієнтацію на прибуток" і за те, що авіакомпанія не повідомила місцеву робочу раду про закриття (хоча Вілсон заявив про домовленість із двома іншими профспілками про соціальний пакет).

Торгово-промислова палата Берліна назвала рішення "серйозним ударом" для транспортного вузла столиці, який вплине на туризм, готельний бізнес і торговельну привабливість регіону.

Перспективи повернення

Вілсон пообіцяв, що Ryanair повернеться до Берліна лише тоді, коли BER запропонує конкурентоспроможні умови. Він додав, що аеропорт помилково конкурує з хабами на кшталт Амстердама чи Лондона, тоді як реальні конкуренти лоукостера - це Мілан (Бергамо), Варшава тощо.