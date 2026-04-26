Ryanair сокращает половину рейсов из Берлина из-за безумных налогов

Причины ухода

По словам Уилсона, Ryanair забирает из BER семь самолетов и перебрасывает их в другие хабы - в Швеции, Словакии, Албании или Италии, где условия значительно дешевле. Это решение принято после того, как администрация аэропорта анонсировала повышение сборов на 10% в период 2027-2029 годов.

Кроме того, с 2019 года общегосударственный авиационный налог в Германии вырос с 7,30 евро до 15,50 евро на пассажира (более чем вдвое). Ожидается, что к январю 2028 года сборы за безопасность удвоятся - с 10 до 20 евро. Аэропортовые сборы BER выросли на 50% после пандемии COVID-19.

"Берлинский аэропорт - это безнадежно переоцененный провальный проект", - заявил председатель совета директоров авиакомпании Эдди Уилсон.

Последствия для пассажиров и персонала

С 24 октября количество рейсов Ryanair в/из Берлина сократится на 50%. Под угрозой увольнения оказались около 210 работников (пилоты и кабинный экипаж).

Они могут получить другие рабочие места в Европе, но, по словам Уилсона, "скорее всего, не в Германии".

Реакция аэропорта и властей

Руководитель BER Алетта фон Массенбах выразила удивление решением Ryanair, отметив, что переговоры с авиакомпаниями продолжаются, и такого повышения сборов "не предусмотрено".

В то же время она признала, что чрезвычайно высокие государственные расходы, налоги и сборы являются большим вызовом для всех немецких аэропортов, а особенно для BER, который имеет высокий процент прямых рейсов и зависит от чувствительных к ценам лоукостеров.

Критика профсоюзов и экономики

Профсоюз Verdi раскритиковал Ryanair за "максимальную ориентацию на прибыль" и за то, что авиакомпания не уведомила местный рабочий совет о закрытии (хотя Уилсон заявил о договоренности с двумя другими профсоюзами о социальном пакете).

Торгово-промышленная палата Берлина назвала решение "серьезным ударом" для транспортного узла столицы, который повлияет на туризм, гостиничный бизнес и торговую привлекательность региона.

Перспективы возвращения

Уилсон пообещал, что Ryanair вернется в Берлин только тогда, когда BER предложит конкурентоспособные условия. Он добавил, что аэропорт ошибочно конкурирует с хабами вроде Амстердама или Лондона, тогда как реальные конкуренты лоукостера - это Милан (Бергамо), Варшава и др.