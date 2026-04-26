ua en ru
Нд, 26 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ryanair скорочує половину рейсів з Берліна через шалені податки

00:55 26.04.2026 Нд
3 хв
Крах дешевих польотів: компанія забирає літаки з Берліна та звільняє персонал
aimg Катерина Коваль
Ryanair скорочує половину рейсів з Берліна через шалені податки Фото: літаки компанії Raynair (Getty Images)

Лоукостер Ryanair закриває свою базу в берлінському аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) і скорочує кількість рейсів до та з німецької столиці на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Причини відходу

За словами Вілсона, Ryanair забирає з BER сім літаків і перекидає їх до інших хабів - у Швеції, Словаччині, Албанії чи Італії, де умови є значно дешевшими. Це рішення ухвалене після того, як адміністрація аеропорту анонсувала підвищення зборів на 10% у період 2027-2029 років.

Крім того, з 2019 року загальнодержавний авіаційний податок у Німеччині зріс з 7,30 євро до 15,50 євро на пасажира (більш ніж удвічі). Очікується, що до січня 2028 року збори за безпеку подвояться - з 10 до 20 євро. Аеропортові збори BER зросли на 50% після пандемії COVID-19.

"Берлінський аеропорт - це безнадійно переоцінений провальний проєкт", - заявив голова ради директорів авіакомпанії Едді Вілсон.

Наслідки для пасажирів і персоналу

З 24 жовтня кількість рейсів Ryanair до/з Берліна скоротиться на 50%. Під загрозою звільнення опинилися близько 210 працівників (пілоти та кабінний екіпаж).

Вони можуть отримати інші робочі місця в Європі, але, за словами Вілсона, "найімовірніше, не в Німеччині".

Реакція аеропорту та влади

Керівниця BER Алетта фон Массенбах висловила здивування рішенням Ryanair, зазначивши, що переговори з авіакомпаніями тривають, і такого підвищення зборів "не передбачено".

Водночас вона визнала, що надзвичайно високі державні витрати, податки та збори є великим викликом для всіх німецьких аеропортів, а особливо для BER, який має високий відсоток прямих рейсів і залежить від чутливих до цін лоукостерів.

Критика профспілок та економіки

Профспілка Verdi розкритикувала Ryanair за "максимальну орієнтацію на прибуток" і за те, що авіакомпанія не повідомила місцеву робочу раду про закриття (хоча Вілсон заявив про домовленість із двома іншими профспілками про соціальний пакет).

Торгово-промислова палата Берліна назвала рішення "серйозним ударом" для транспортного вузла столиці, який вплине на туризм, готельний бізнес і торговельну привабливість регіону.

Перспективи повернення

Вілсон пообіцяв, що Ryanair повернеться до Берліна лише тоді, коли BER запропонує конкурентоспроможні умови. Він додав, що аеропорт помилково конкурує з хабами на кшталт Амстердама чи Лондона, тоді як реальні конкуренти лоукостера - це Мілан (Бергамо), Варшава тощо.

Варто зазначити, що українські власті вже розпочали підготовку до відновлення авіасполучення - уряд сформував спеціальну робочу групу з цього питання.

Директор "Борисполя" Олексій Дубревський раніше запевняв: аеропорт зможе запрацювати вже за місяць після відкриття повітряного простору.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
