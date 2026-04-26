ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ryanair сокращает половину рейсов из Берлина из-за безумных налогов

00:55 26.04.2026 Вс
3 мин
Крах дешевых полетов: компания забирает самолеты из Берлина и увольняет персонал
aimg Екатерина Коваль
Ryanair сокращает половину рейсов из Берлина из-за безумных налогов Фото: самолеты компании Raynair (Getty Images)

Лоукостер Ryanair закрывает свою базу в берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) и сокращает количество рейсов в и из немецкой столицы на 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Причины ухода

По словам Уилсона, Ryanair забирает из BER семь самолетов и перебрасывает их в другие хабы - в Швеции, Словакии, Албании или Италии, где условия значительно дешевле. Это решение принято после того, как администрация аэропорта анонсировала повышение сборов на 10% в период 2027-2029 годов.

Кроме того, с 2019 года общегосударственный авиационный налог в Германии вырос с 7,30 евро до 15,50 евро на пассажира (более чем вдвое). Ожидается, что к январю 2028 года сборы за безопасность удвоятся - с 10 до 20 евро. Аэропортовые сборы BER выросли на 50% после пандемии COVID-19.

"Берлинский аэропорт - это безнадежно переоцененный провальный проект", - заявил председатель совета директоров авиакомпании Эдди Уилсон.

Последствия для пассажиров и персонала

С 24 октября количество рейсов Ryanair в/из Берлина сократится на 50%. Под угрозой увольнения оказались около 210 работников (пилоты и кабинный экипаж).

Они могут получить другие рабочие места в Европе, но, по словам Уилсона, "скорее всего, не в Германии".

Реакция аэропорта и властей

Руководитель BER Алетта фон Массенбах выразила удивление решением Ryanair, отметив, что переговоры с авиакомпаниями продолжаются, и такого повышения сборов "не предусмотрено".

В то же время она признала, что чрезвычайно высокие государственные расходы, налоги и сборы являются большим вызовом для всех немецких аэропортов, а особенно для BER, который имеет высокий процент прямых рейсов и зависит от чувствительных к ценам лоукостеров.

Критика профсоюзов и экономики

Профсоюз Verdi раскритиковал Ryanair за "максимальную ориентацию на прибыль" и за то, что авиакомпания не уведомила местный рабочий совет о закрытии (хотя Уилсон заявил о договоренности с двумя другими профсоюзами о социальном пакете).

Торгово-промышленная палата Берлина назвала решение "серьезным ударом" для транспортного узла столицы, который повлияет на туризм, гостиничный бизнес и торговую привлекательность региона.

Перспективы возвращения

Уилсон пообещал, что Ryanair вернется в Берлин только тогда, когда BER предложит конкурентоспособные условия. Он добавил, что аэропорт ошибочно конкурирует с хабами вроде Амстердама или Лондона, тогда как реальные конкуренты лоукостера - это Милан (Бергамо), Варшава и др.

Стоит отметить, что украинские власти уже начали подготовку к восстановлению авиасообщения - правительство сформировало специальную рабочую группу по этому вопросу.

Директор "Борисполя" Алексей Дубревский ранее уверял: аэропорт сможет заработать уже через месяц после открытия воздушного пространства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
