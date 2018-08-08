Ryanair отменяет 250 рейсов из-за забастовки пилотов в Германии

Забастовки пилотов Ryanair в Германии запланирована на 10 августа

Лоукостер Ryanair объявил об отмене 250 рейсов в/из Германии из-за забастовки пилотов. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Как сообщается, из-за забастовки пилотов Ryanair в аэропортах Германии, запланированной на пятницу, 10 августа 2018 года, компания Ryanair отменяет 250 из более чем 2,4 тыс. запланированных рейсов.

"Пассажиры, рейсы которых отменены, будут уведомлены по электронной почте и посредством текстовых сообщений SMS днем 8 августа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажирам будет предложен бесплатный переход на другой доступный рейс.

"В субботу, 11 августа 2018 года, полеты будут возобновлены", - говорится в сообщении.

В компании также заявляют, что просили пилотов предупреждать о забастовках за 7 дней, вместе с тем, они отказались и сообщили о забастовке в Германии всего за два дня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пилоты Ryanair планируют организовать 24-часовую забастовку в пятницу в Германии из-за низких окладов.

Отметим, забастовки пилотов Ryanair также запланированы в Бельгии и Швеции, а также в Ирландии 10 августа.

Отметим, в конце июля текущего года Ryanair отменяла 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Причиной отмены рейсов также были забастовки пилотов.