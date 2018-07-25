Ryanair отменила 600 рейсов из-за забастовки пилотов

Забастовки пилотов Ryanair объявлены в Испании, Португалии, Бельгии и Италии , а также Ирландии

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Как передает The Irish News, в Ирландии было объявлено третий 24-часовой забастовки пилотов. Они требуют пересмотреть рабочие договоренности относительно ежегодного отпуска и других социальных гарантий.

Также экипажи Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии начинают забастовку в среду и четверг, 25 и 26 июля. Это приводит к отмене 600 рейсов в течение двух дней. Забастовки коснутся 100 тысяч пассажиров.

Напомним, 19 июля в авиакомпания Ryanair сообщила, что отменила рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 000 пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.

Ранее, 14 июля, в аэропорту Франкфурт-Хан (Германия) самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина до хорватского города Задар, пошел на экстренную посадку из-за падения давления в салоне.