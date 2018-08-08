Ryanair скасовує 250 рейсів через страйк пілотів в Німеччині

Страйк пілотів Ryanair в Німеччині заплановано на 10 серпня

Лоукостер Ryanair оголосив про скасування 250 рейсів в/з Німеччини через страйк пілотів. Про це йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії.

Як повідомляється, через страйки пілотів Ryanair в аеропортах Німеччини, заплановані на п'ятницю, 10 серпня 2018 року, компанія Ryanair скасовує 250 з більш ніж 2,4 тис. запланованих рейсів.

"Пасажири, рейси яких скасовані, будуть повідомлені по електронній пошті і шляхом текстових повідомлень SMS вдень 8 серпня", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що пасажирам буде запропоновано безкоштовний перехід на інший доступний рейс.

"У суботу, 11 серпня 2018 року, польоти будуть відновлені", - йдеться в повідомленні.

У компанії також заявляють, що просили пілотів попереджати про страйки за 7 днів, разом з тим, вони відмовилися і повідомили про страйк у Німеччині всього за два дні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пілоти Ryanair планують організувати 24-годинний страйк в п'ятницю в Німеччині через низькі оклади.

Зазначимо, страйки пілотів Ryanair також заплановані в Бельгії та Швеції, а також в Ірландії 10 серпня.

Відзначимо, в кінці липня поточного року Ryanair скасовувала 600 рейсів в Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Причиною скасування рейсів також були страйки пілотів.