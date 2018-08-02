Ирландские пилоты Ryanair объявили о забастовке в пятницу

Забастовки также планируются пилотами Ryanair в Бельгии и Швеции 10 августа

Пилоты Ryanair, входящие в состав ирландского профсоюза компании, собираются провести забастовку в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает AFP.

Пятничная забастовка может стать началом новой волны забастовок работников авиакомпании в Европе, если работодатель не прислушается к их требованиям.

Забастовки также планируются пилотами Ryanair в Бельгии и Швеции 10 августа, а немецкие и голландские экипажи проголосовали за их проведение, но еще не установили дату.

Как отмечает издание, пятничная забастовка станет четвертой в Ирландии для второй по величине авиакомпании Европы.

Из-за нее 3 августа могут быть отменены 20 из 300 рейсов в страну и за ее пределы.

Персонал авиакомпании требует улучшения условий труда и повышения зарплат.

Руководство Ryanair предложило в среду ирландским пилотам встретиться, "чтобы перейти к серьезной работе по разрешению спора".

Напомним, в июле ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии из-за объявленного в Ирландии третьей 24-часовой забастовки пилотов, которые требовали пересмотра рабочих договоренностей об ежегодном отпуске и других социальных гарантиях.