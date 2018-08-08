Пилоты Ryanair планируют организовать забастовку в Германии

Забастовка продолжительностью 24 часа начнется в пятницу

Пилоты ирландского авиаперевозчика Ryanair планируют организовать 24-часовую забастовку в пятницу в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указано, что таким образом пилоты присоединятся к своим коллегам из Ирландии, Швеции и Бельгии.

Ожидается, что забастовка начнется в пятницу в 1.01 часов по среднему времени по Гринвичу.

"Пилоты Ryanair в Германии планируют организовать 24-часовую забастовку в пятницу. Таким образом они присоединятся (к своим коллегам, - ред.) из Ирландии, Швеции и Бельгии", - отмечает агентство.

Напомним, пилоты Ryanair, которые входят в состав ирландского профсоюза компании, анонсировали проведение забастовки в пятницу, 3 августа. Тогда отмечалось, что пятничная забастовка может стать началом новой волны забастовок работников авиакомпании в Европе в случае, если работодатель не прислушается к их требованиям.

Как писало РБК-Украина, забастовки также планируются пилотами Ryanair в Бельгии и Швеции 10 августа, немецкие и голландские экипажи также проголосовали за их проведение.

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Пилоты требуют пересмотреть рабочие договоренности по ежегодному отпуску и другие социальные гарантии.