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Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом

Автор: РБК-Украина

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.

Об этом говорится в письме О'Лири министру транспорта Баларуси Алексею Авраменко, передает Reuters.

"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - говорится в письме.

Напомним, ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Кроме того, расследование проведет американское ФБР в сотрудничестве с польскими и литовскими властями.

На прошлой неделе белорусская сторона принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Борт был посажен, чтобы силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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Новости Украины RyanairБеларусьРоман Протасевич