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ИКАО будет расследовать посадку самолета Ryanair в Беларуси

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Дублин, Четверг 27 мая 2021 21:10
ИКАО будет расследовать посадку самолета Ryanair в Беларуси Фото: ИКАО решила расследовать инцидент с Ryanair в Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр транспорта Ирландии Иамон Райан заявил, что международная организация гражданской авиации на сегодняшнем заседании решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Он приветствовал это решение ИКАО.

Об этом говорится на сайте правительства Ирландии.

К проведению расследования призвали министры Ирландии, Польши и Литвы. Расследование должно выяснить, были ли в этом инциденте нарушены какие-либо нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Эти неприемлемые действия (Беларуси - ред.) были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС", - заявил министр.

На сегодняшнем заседании ИКАО принимали участие представители 63 стран, в том числе Беларуси. До 25 июня организация должна подготовить промежуточный отчет по расследованию.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Самолет посадили, чтобы белорусские силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

После этого ИКАО созвала срочное заседание Совета организации, чтобы обсудить этот инцидент. В то же время организация отказалась закрывать воздушное пространство над Беларусью, пояснив, что это не входит в ее полномочия.

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