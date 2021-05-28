RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом

Автор: РБК-Україна

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.

Про це йдеться в листі О'Лірі міністру транспорту Баларусі Олексію Авраменку, передає Reuters.

"У головного пілота не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська, що йому порадили зробити в диспетчерській службі, повідомивши про те, що є загроза перебування вибухового пристрою на борту. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Крім того, розслідування проведе американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.

Минулого тижня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Борт був посаджений, щоб силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України RyanairБілорусьРоман Протасевич