Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом

Виконавчий директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі назвав неправдивою і неточною розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту в Мінську, яку раніше опублікувала Білорусь. Особливо в частині нібито спроб диспетчера зв'язатися з авіакомпанією.
Про це йдеться в листі О'Лірі міністру транспорту Баларусі Олексію Авраменку, передає Reuters.
"У головного пілота не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська, що йому порадили зробити в диспетчерській службі, повідомивши про те, що є загроза перебування вибухового пристрою на борту. Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки", - йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.
Крім того, розслідування проведе американське ФБР у співпраці з польською та литовською владою.
Минулого тижня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Борт був посаджений, щоб силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.