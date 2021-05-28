Литва, Польша и ФБР приступили к расследованию вынужденной посадки самолета в Минске

Глава литовского бюро уголовной полиции Роландас Кишкис заявил, что инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair уже расследуют не только литовские, но и польские правоохранительные органы. Также к расследованию присоединилось Федеральное бюро расследований США.

"Помимо досудебного расследования, инициированного республикой Польша, у нас есть информация от коллег из Соединенных Штатов, что ФБР начало расследование. У нас также интенсивное сотрудничество с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - заявил Кишкис.

В ближайшее время запланирован дополнительный осмотр самолета, который все еще находится в Вильнюсском аэропорту.

"На сегодня могу сказать, что мы опросили всех членов экипажа, в том числе несколько членов экипажа. Мы также опросили около 90 процентов пассажиров самолета. В ближайшее время планируется дополнительный осмотр самолета. После этого мы сможем передать самолет Ryanair", - заявил он.

По словам чиновника, некоторые данные требуют уточнения.