UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ряде областей Украины завтра возможны заморозки

Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупредили ряд областей Украины о возможных заморозках. Ночные заморозки прогнозируют 19 апреля.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

По данным синоптиков, ночью 19 апреля заморозки на почве до -3 градусов возможны в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Из-за заморозков синоптики объявили в этих областях желтый уровень опасности.

Фото: в Украине прогнозируют заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали до +15 градусов тепла. Однако в ряде областей сегодня возможны дожди.

Кроме того, синоптики предупреждали о заморозках и возможных лавинах в Карпатах. В трех западных областях объявили 2 уровень снеголавинной опасности.

Добавим в Украину снова идет циклон, который принесет заморозки на большинство территории, а также дожди на север страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентрзаморозки
Читайте также
Спасатели предупреждают о заморозках в Украине
Опасные заморозки. Снижение температуры с 12 апреля может иметь стихийный характер
Прогноз погоды