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Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 20:40
Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды Коллаж РБК-Украина: погода в Украине из-за циклона ухудшится
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине не принесет потепления в ближайшие дни, а в это воскресенье, 18 апреля, ожидаются заморозки во многих областях, при этом в северной части территории страны прогнозируются осадки в виде дождей.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Специалист рассказала, что в первой половине следующей недели погода еще ухудшится. Согласно прогнозу, очередной циклон притянет за собой холод, усилится ветер, а осадков станет еще больше. Такая синоптическая ситуация ждет украинцев 20-22 апреля.

Что касается этого воскресенья, то дожди накроют Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, и вероятно еще - Житомирскую и Ровенскую области. Но нет худа без добра, ведь осадки там смогут "вытеснить" заморозки. На остальной части территории страны будет сухо и прохладно.

Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогодыОчередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды

Метеокарта погоды в Украине 18 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 18 апреля температура воздуха в большинстве областей в дневное время ожидается около +10... +14 градусов. Холоднее будет в северных и северо-восточных регионах, где столбики термометров покажут около +7... +12 градусов. В то же время в Карпатах холод будет посерьезнее, и "на высокогорье - до "минусов".

В Киеве воскресенье обещает стать влажным и прохладным. Местами пройдет дождь. Температура воздуха в столице 18-го прогнозируется днем около +10... +11 градусов.

Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды

Метеокарта погоды в Украине 18 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что перед этим синоптики пообещали украинцам "весеннюю жару", и объяснили, когда будет +20 и выше.

Также мы писали о том, что ранее синоптики также рассказали, какой сюрприз готовит украинцам погода на Пасху и майские праздники.

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