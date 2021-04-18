Дожди и тепло до +15: какой будет погода в Украине в воскресенье
В Украине в воскресенье, 18 апреля, ожидается теплая погода. На большинстве территории страны будет солнечно, однако на севере и западе пройдут небольшие дожди.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в областях
Синоптики прогнозируют дожди в течение дня в северных областях. Кроме того, осадки ожидаются местами и на западе страны - в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Температура воздуха на всей территории страны днем будет колебаться от +11 до +15 градусов. Ночью термометр также будет показывать больше нуля - отметки будут держаться на уровне +3..+6 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет облачно и ожидаются осадки в виде дождя. Воздух днем максимально прогреется до +13 градусов. Ночью ожидается +3..+5 тепла.
Отметим, похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.
РБК-Украина писало, что потепления на территории страны ожидается ближе к следующим выходным. Тогда термометры будут показывать выше +20 градусов.