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У низці областей України завтра можливі заморозки

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попередили низку областей України про можливі заморозки. Нічні заморозки прогнозують 19 квітня.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, вночі 19 квітня заморозки на ґрунті до -3 градусів можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Через заморозки синоптики оголосили в цих областях жовтий рівень небезпечності.

Фото: в Україні прогнозують заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували до +15 градусів тепла. Однак у низці областей сьогодні можливі дощі.

Крім того, синоптики попереджали про заморозки та можливі лавини у Карпатах. У трьох західних областях оголосили 2 рівень сніголавинної небезпеки.

Додамо в Україну знову суне циклон, який принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ країни.

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Новини України Гідрометцентрзаморозки
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