У низці областей України завтра можливі заморозки

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook .

Через заморозки синоптики оголосили в цих областях жовтий рівень небезпечності.

За даними синоптиків, вночі 19 квітня заморозки на ґрунті до -3 градусів можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували до +15 градусів тепла. Однак у низці областей сьогодні можливі дощі.

Крім того, синоптики попереджали про заморозки та можливі лавини у Карпатах. У трьох західних областях оголосили 2 рівень сніголавинної небезпеки.

Додамо в Україну знову суне циклон, який принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ країни.