В Карпатах сегодня есть риск схода лавин, а в Украине возможны заморозки

В Карпатах сегодня, 18 апреля, спасатели прогнозируют умеренную снеголавинную опасность . Лавины могут сойти в трех областях на западе Украины.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Кроме того, сегодня на территории Украины, кроме северных и северо-восточных областей, прогнозируют заморозки на почве от 0 до -5 градусов. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

В горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей сегодня будет сохраняться 2 уровень снеголавинной опасности.

Напомним, в Украину снова надвигается циклон. Он принесет заморозки на большинство территории, а также дожди на север Украины.

Также синоптики прогнозировали прохладную погоду на выходных. Предупреждали о заморозках и дождях.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло до +20 градусов.