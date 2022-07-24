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Российских контрактников, отказавшихся воевать, не выпускают из Луганской области

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 июля 2022 16:59
Российских контрактников, отказавшихся воевать, не выпускают из Луганской области Фото: российских контрактников, отказавшихся воевать, удерживают в ЛНР (twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российских контрактников, которые отказываются продолжать участие в войне с Украиной, содержат под стражей на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Российским контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в боевых действиях после трех месяцев службы, пишет издание. Однако, когда военные решили покинуть Украину, их задержали и отвезли в город Брянка Луганской области. И уже более месяца их держат под стражей.

"Отвоевал три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и повезли туда. Посадили в прокуратуру, где луганские военные занимаются российскими солдатами, которые написали отказ от войны. Эти люди держат их там из - за того, что они отказались", - рассказал отец задержанного солдата.

По его данным, контрактников содержат в ужасных условиях. Люди, которые оттуда приезжают, рассказывают о ямах и пытках, пояснил мужчина.

Солдаты, по его словам, не хотят возвращаться на фронт.

"Да лучше душу богу отдать, чем пойти туда обратно. Они больше не хотят быть по уши в крови своих друзей и близких офицеров", - рассказал отец.

Его сын подписал контракт еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии вышел приказ, чтобы отправить контрактников на три месяца на так называемую "спецоперацию".

Российское военное руководство, по словам отца, сообщил, что не имеет отношения к задержанию "отказников". Там переложили ответственность на боевиков "ЛНР".

Напомним, Вооруженные Силы Украины развеяли миф о "непобедимую русскую армию". Это в своих телефонных разговорах признают оккупанты из "ЛДНР".

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