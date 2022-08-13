У лавах окупантів різко зросла кількість відмовників, - перехоплення ГУР

"У мене від взводу залишилося 11 осіб. Повинно бути 30. У нас батальйон 320 людей, а нас - 52. Ну відмовники, не тільки поранені і вбиті. Відмовників вал просто. Вони коли відкрили набір без всякого віку, без медоглядів, сюди повалила одна шваль. Ця вся шваль втекла після перших двох обстрілів. Зараз тут залишилися одні ветерани і діти з характером", - розповів окупант.

У розмові він також скаржиться, що в лавах російських військ "немає жодного кримчанина".