Ряд пунктів угоди по миру в Україні є неприйнятними для Європи, - Туск
Ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними.
Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", – сказав Туск.
За словами польського прем’єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".
Він також підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.
Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.
"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", – сказав він.
При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато, набагато ближчі до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення.
Прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.
"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", – додав він.
Новий мирний план США по Україні
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про мирний план США щодо України. Він містить 28 пунктів пропозицій, які передбачають новий формат переговорів щодо війни в Україні.
Як відомо, минулого тижня в Україні перебували американські генерали, які разом з українською командою узгоджували пункти мирного плану. На вихідних робота України та США над документом продовжилась у Женеві.
Що відомо наразі про умови мирного плану та дедлайн від Трампа – читайте в матеріалі РБК-Україна.