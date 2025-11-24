Ряд пунктов соглашения по миру в Украине являются неприемлемыми для Европы, - Туск

Ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, требуют доработки, поскольку некоторые из предложений являются неприемлемыми.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность", - сказал Туск.

По словам польского премьер-министра, лидеры ЕС, которые приняли участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, требуют "переработки", поскольку некоторые из предложений являются "неприемлемыми".

Он также подчеркнул, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед в отношении того, что делать с замороженными российскими активами.

"Не может быть так, чтобы Европа в конце концов платила за действия России", - сказал он.

При этом он признал, что некоторые страны остаются неубедительными, но он считает, что лидеры гораздо, гораздо ближе к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для помощи Украине сейчас и во время восстановления.

Премьер-министр Польши добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России вместе, а не как отдельные государства", - добавил он.