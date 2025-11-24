Ряд пунктов соглашения по миру в Украине являются неприемлемыми для Европы, - Туск
Ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, требуют доработки, поскольку некоторые из предложений являются неприемлемыми.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность", - сказал Туск.
По словам польского премьер-министра, лидеры ЕС, которые приняли участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, требуют "переработки", поскольку некоторые из предложений являются "неприемлемыми".
Он также подчеркнул, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.
Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед в отношении того, что делать с замороженными российскими активами.
"Не может быть так, чтобы Европа в конце концов платила за действия России", - сказал он.
При этом он признал, что некоторые страны остаются неубедительными, но он считает, что лидеры гораздо, гораздо ближе к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для помощи Украине сейчас и во время восстановления.
Премьер-министр Польши добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.
"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России вместе, а не как отдельные государства", - добавил он.
Новый мирный план США по Украине
Напомним, на прошлой неделе стало известно о мирном плане США по Украине. Он содержит 28 пунктов предложений, которые предусматривают новый формат переговоров по войне в Украине.
Как известно, на прошлой неделе в Украине находились американские генералы, которые вместе с украинской командой согласовывали пункты мирного плана. На выходных работа Украины и США над документом продолжилась в Женеве.
Что известно сейчас об условиях мирного плана и дедлайне от Трампа - читайте в материале РБК-Украина.