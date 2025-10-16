Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік

У Києві та ряді областей України на фоні ударів росіян по енергетичних об'єктах повідомили про застосування екстрених відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго.
За даними "Укренерго", через складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
"У Києві також діють екстрені відключення", - зазначили у Yasno.
Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі.
"За командою "Укренерго" у Київській області також застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.
"Дніпропетровщина: екстрені відключення. За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що в разі змін оператор буде оперативно інформувати користувачів про оновлення.
"За командою НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 09:09 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у "Черкасиобленерго".
У компанії зазначають, що сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.
"16 жовтня 2025 року з 9:09 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - зазначили у "Полтаваобленерго".
Послуги з розподілу електричної енергії будуть відновлені після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго".
"З 09:21 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено графік аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у "Кіровоградобленерго".
Також повідомляється, що у разі одночасного введення ГАВ та ГПВ час відключення може бути збільшено.
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".
Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тому тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
"Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія РФ проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", - додали у компанії.
Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго".
РБК-Україна раніше писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.
Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури
Детально про те, де 15 жовтня аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.