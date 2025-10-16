Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень

По данным "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения.

Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Киев

"В Киеве также действуют экстренные отключения", - отметили в Yasno.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что надо срочно помочь энергосистеме.

Киевская область

"По команде "Укрэнерго" в Киевской области также применены экстренные отключения", - отметили в ДТЭК.

Днепропетровская область

"Днепропетровская область: экстренные отключения. По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что в случае изменений оператор будет оперативно информировать пользователей об обновлениях.

Черкасская область

"По команде НЭК "Укрэнерго" 16 октября с 09:09 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ)", - отметили в "Черкассыоблэнерго".

В компании отмечают, что сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии.

Полтавская область

"16 октября 2025 года с 9:09 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ). Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики", - отметили в "Полтаваоблэнерго".

Услуги по распределению электрической энергии будут восстановлены после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго".

Кировоградская область

"С 09:21 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен график аварийных отключений (ГАО)", - отметили в "Кировоградоблэнерго".

Также сообщается, что в случае одновременного введения ГАВ и ГПВ время отключения может быть увеличено.

Сумская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. Поэтому продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки.

"Единственная причина применения любых ограничений - это военная агрессия РФ против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", - добавили в компании.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

К сожалению, сообщить потребителям о продолжительности обесточивания при применении ГАВ невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго".