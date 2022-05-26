"Угольное дело", визовый режим с РФ и новые авиаудары: новости за 25 мая

Ряд чиновников вызвали на допросы по "угольному делу", президент Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ, оккупанты снова обстреляли украинские города. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области. Регион обстреливается постоянно из разного рода вооружений, а оккупантов на Луганское направление перебрасывают даже с Мариуполя и Донецкой области.

Утром 25 мая оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сообщается, что крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения.

В результате ракетных ударов утром по Запорожью погиб один человек, еще трое ранены. Также более 60 домов в частном секторе повреждены.

В среду, 25 мая, поздно ночью российские военные нанесли авиаудар по Краматорску и с утра обстреляли ракетами Покровск.

"Угольное дело": Авакова, Яценюка и Турчинова вызвали на допрос, - СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Он связан с "угольным делом" Медведчука - Порошенко.

Позже экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал вызов на допрос в СБУ в качестве свидетеля, отметив, что находится на юго-восточном фронте.

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о визовом режиме с Россией. Соответствующую петицию глава государства рассмотрел и направил в Кабмин.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - написал Зеленский. Он сообщил, что этим вопросом уже занимается премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

При этом, тем временем в так называемой "администрации Запорожской области" заявили, что готовят инфраструктуру для организации выдачи жителям российских паспортов.

У украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне

У украинцев будет меньше выходных дней в июне этого года. Причина этому - продление военного положения.

Подробнее о выходных в июне - в материале РБК-Украина.

Атмосферный фронт принесет в Украину дожди с грозами, усилится ветер

Погода в Украине в четверг, 26 мая, принесет дожди во многих областях, местами также ожидаются грозы, что будет обусловлено пересечением атмосферного фронта территории нашей страны. Также значительно усилится ветер.

Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, ввиду чего объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").