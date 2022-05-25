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Ракетный удар по Запорожью: повреждено более 60 домов, есть жертва и раненые

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Запорожье, Среда 25 мая 2022 08:19
Ракетный удар по Запорожью: повреждено более 60 домов, есть жертва и раненые Фото: оккупанты запустили ракеты по Запорожью (фото facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетных ударов утром по Запорожью погиб один человек, еще трое ранены. Также более 60 домов в частном секторе повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожье. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска атаковали Запорожье. Утром оккупанты запустили по городу четыре ракеты, из которых одну ПВО удалось сбить.

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Запорожье ракетный удар
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