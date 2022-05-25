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Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сильно повреждено промышленное предприятие

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Кривой Рог, Среда 25 мая 2022 07:57
Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сильно повреждено промышленное предприятие Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Утром 25 мая оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сообщается, что крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Криворожском районе ночью снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Апостолово также отчасти находится без света. К счастью, пострадавших в результате удара РСЗО нет.

Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

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