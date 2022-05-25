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У украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 18:06
У украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне Фото: в июне будет меньше выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

У украинцев будет меньше выходных дней в июне этого года. Причина этому - продление военного положения.

Подробнее о выходных в июне - в материале РБК-Украина ниже.

Какие выходные отменили

В этом году на июнь приходится два праздника: День конституции Украины и Троица - это 28 и 13 июня соответственно. Однако выходными, как обычно, эти дни не будут.

Выходными остаются только субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.

Почему отменили праздничные выходные

Введенное после полномасштабного вторжения России в Украину военное положение предусматривает прекращение действия ряда норм Кодекса законов о труде, которые предусматривают определение праздничных и нерабочих дней, а также переноса их на другой день.

Как известно, недавно парламент поддержал предложение президента Владимира Зеленского касательно продления военного положения до 23 августа. Именно поэтому праздничные выходные, которые приходятся на июнь будут обычными рабочими днями.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие религиозные праздники будут отмечать в июне 2022.

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