Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о визовом режиме с Россией. Соответствующую петицию глава государства рассмотрел и направил в Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", - написал Зеленский.
Он сообщил, что этим вопросом уже занимается премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.
"Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - резюмировал президент.
Напомним, ранее правительство приняло решение о временном закрытие пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.
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