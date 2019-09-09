Рябошапка: Не знаю насколько затянется "переходной период" Авакова

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о том, как долго на своей должности будет работать министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Говоря о кадровых решениях нового правительства, в частности о повторном временном назначении Авакова на должность главы МВД, Рябошапка отметил:

"Не знаю какой переходной период у Арсена Борисовича и насколько он может затянуться. Но я думаю, что здесь этот переходный период не будет долгим", - сказал он.

Также генеральный прокурор отметил, что большую роль для него играет сотрудничество не с министром внутренних дел, а с главой Национальной полиции, которая является частью МВД.

"По большему счету, мне нужен для сотрудничества не столько министр, сколько руководитель Национальной полиции. Потому что она является органом досудебного следствия и принимает участие в большом количестве уголовных производств. Для меня более важно сотрудничество собственно с Нацполицией, а не министром", - заявил Рябошапка.

Генеральный прокурор также усомнился в том, что Аваков будет политически препятствовать расследованию каких-то дел.

"Пока у меня таких рисков не было, наоборот, Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис", - говорит он.

Напомним, ранее Рябошапка рассказал о своих контактах с олигархом Игорем Коломойским. Он сказал, что общался с олигархом и лично с ним знаком.

Ранее сообщалось, какие ожидания имеет президент Владимир Зеленский от работы Рябошапки на должности генпрокурора.

Ранее Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе.