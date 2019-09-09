Рябошапка рассказал о контактах с Коломойским

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка подтвердил, что знаком с Коломойским

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка знаком с олигархом Игорем Коломойским, однако общался с ним еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В интервью Рябошапка подтвердил, что знаком с Коломойским, однако уточнил, что общался с ним "очень коротко и достаточно давно", еще до победы Зеленского.

"Я думаю, у него (Коломойского, - ред.) нет моего телефона, как и у меня нет его телефона.. Не звонил и не писал, ни разу", - добавил Рябошапка.

Отметим, Рябошапку связывают с группой Андрея Богдана в окружении Зеленского. До работы в команде Зеленского и Офисе президента Богдан несколько лет был юристом Коломойского.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины. По его словам, данную тему они обсуждали еще прошлой осенью.

Кроме того, Коломойский рассказал детали встречи с бывшим президентом Петром Порошенко после выборов.

"Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал бизнесмен.