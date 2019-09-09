Рябошапка: Не знаю наскільки затягнеться "перехідний період" Авакова

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про те, як довго на своїй посаді працюватиме міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про кадрові рішення нового уряду, зокрема про повторне тимчасове призначення Авакова на посаду голови МВС, Рябошапка зазначив:

"Не знаю який перехідний період в Арсена Борисовича і наскільки він може затягнутися. Але я думаю, що тут цей перехідний період не буде довгим", - сказав він.

Також генеральний прокурор зазначив, що велику роль для нього грає співпраця не з міністром внутрішніх справ, а з головою Національної поліції, яка є частиною МВС.

"За великим рахунком, мені потрібен для співпраці не стільки міністр, скільки керівник Національної поліції. Тому що вона є органом досудового слідства і бере участь у великій кількості кримінальних проваджень. Для мене більш важливо співпраця власне з Нацполіцією, а не міністром", - заявив Рябошапка.

Генеральний прокурор також засумнівався в тому, що Аваков буде політично перешкоджати розслідуванню якихось справ.

"Поки у мене таких ризиків не було, навпаки, Аваков сам дзвонить і звертає увагу на пріоритетні справи, з перших днів, коли я зайшов в офіс", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Рябошапка розповів про свої контакти з олігархом Ігорем Коломойським. Він сказав, що спілкувався з олігархом і особисто з ним знайомий.

Раніше повідомлялося, які очікування має президент Володимир Зеленський від роботи Рябошапки на посаді генпрокурора.

Раніше Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі.