Генпрокурор рассказал, чего от него ждет Зеленский

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка часто бывает на встречах с президентом, где стороны определяют главные приоритеты в работе

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал об ожиданиях со стороны президента Владимира Зеленского от его работы на должности. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, с какой формулировкой его назначали на должность и какую работу нужно проделать новому генпрокурору по мнению Владимира Зеленского, Рябошапка ответил:

"Речь шла о топ-преступности (во время разговоров о назначении на должность - ред.), в первую очередь, об экономической преступности, история с "Укроборонпромом" была тогда на слуху. Впервые начали говорить о том, что все-таки следует привлекать к ответственности высшее руководство государства и эти деньги должны быть возвращены стране. Возможно, это направление как KPI тогда и определил президент. О фамилиях мы тогда не говорили и до сих пор не говорим", - сказал генпрокурор.

Также Рябошапка отметил, что за прошлую неделю дважды или трижды встречался с президентом, чтобы определить главные приоритеты в дальнейшей работе ведомства.

"Мы встречались перед совещанием с президентом касательно топ-приоритетов, они потом были озвучены для правительства и правоохранительных органов. Не стоит забывать, что я до сих пор передаю дела в Офис (президента - ред.), там очень много наработок. Некоторые законопроекты из Офиса все еще у меня лежат на столе", - заявил он.

Напомним, ранее Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе.

Ранее в интервью РБК-Украина Рябошапка сообщил, что в ближайшее время в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будут переданы ряд коррупционных материалов в отношении высокопоставленных чиновников.