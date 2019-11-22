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Рябошапка заявил, что к вымогательствам в Одесской области причастен один из прокуроров ГПУ

Новости » Политика     22.11.2019 - 18:08
Рябошапка заявил, что к вымогательствам в Одесской области причастен один из прокуроров ГПУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Обыски в Одессе связаны с тремя уголовными производствами

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ряд обысков в Одессе связаны с тремя уголовными производствами. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, производства касаются хищения денег чиновниками городского совета, коррупции в Администрации морских портов и вымогательства денег и земли в курортном поселке Затока.

"Чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия сумму примерно на 54 млн гривен. Третья ситуация связана с вымогательством денег у одного из чиновников Затоковской поселкового совета. А также эта ситуация была связана с требованием выделения земли лицам, которые не имели на это права", - отметил генпрокурор.

Также он добавил, что к вымогательству был причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводились обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

Кроме того, сегодня, 22 ноября, СБУ обыскивало Одесский морской порт в связи с заключением финансовой операции, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен.

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