В мэрии Одессы проходят обыски

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Также обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводят обыски мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. По непроверенной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса". За последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.

Также обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. Следственные действия связаны с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия КП "Теплоснабжение г. Одесса" перед банком "Надра".

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт в отношении городского главы Одессы Геннадия Труханова.

РБК-Украина писало, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова. Его обвиняли в завладении 185 млн гривен городского бюджета.