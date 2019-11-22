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Рябошапка заявив, що до вымогательствам в Одеській області причетний один з прокурорів ГПУ

Новини » Політика     22.11.2019 - 18:08
Рябошапка заявив, що до вымогательствам в Одеській області причетний один з прокурорів ГПУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Обшуки в Одесі пов'язані з трьома кримінальними провадженнями

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що низку обшуків в Одесі пов'язані з трьома кримінальними провадженнями. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виробництва стосуються розкрадання грошей чиновниками міської ради, корупції в Адміністрації морських портів та вимагання грошей і землі в курортному селищі Затока.

"Чиновники, які пов'язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності державного підприємства суму приблизно на 54 млн гривень. Третя ситуація пов'язана з вимаганням грошей у одного з чиновників Затоківської селищної ради. А також ця ситуація була пов'язана з вимогою виділення землі особам, які не мали на це права", - зазначив генпрокурор.

Також він додав, що до вимагання був причетний один з прокурорів Генеральної прокуратури України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури проводилися обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів.

Крім того, сьогодні, 22 листопада, СБУ обыскивало Одеський морський порт у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державу на понад 54 млн гривень.

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Новини України ОдесаобшукРуслан Рябошапка
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