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В Одесском морском порту проводят обыски

Новости » Общество     22.11.2019 - 16:05
В Одесском морском порту проводят обыски
Фото: Одесский морской порт (www.gp.gov.ua)

СБУ разоблачила финансовую сделку, которая нанесла ущерб на более 54 млн гривен

Служба безопасности Украины проводит обыски в Одесском морском порту в связи с заключением финансовой сделки, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что СБУ разоблачила финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта.

"Должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн грн за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы. При этом работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не выполнены", - сообщили в ГПУ.

В ГПУ отметили, что на данный момент проходят обыски на территории Одесского морского порта и Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе СБУ и ГБР (Государственное бюро расследований) проводят обыски в мэрии и в муниципальном департаменте финансов. Сообщалось, что обыски проходят в связи с финансовой помощью, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса".

Также сообщалось, что 6 ноября на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт в отношении городского главы Одессы Геннадия Труханова. Труханов подозревается в декларировании недостоверной информации.

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