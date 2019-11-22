ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СБУ прокомментировали обыски в мэрии Одессы

Новости » Общество     22.11.2019 - 16:20
В СБУ прокомментировали обыски в мэрии Одессы
Фото: обыск в мэрии Одессы (ssu.gov.ua)

Чиновников мэрии подозревают в хищении 100 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в Одесском горсовете и в офисах фирм, причастных к хищению 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что государственные деньги присвоили руководители нескольких департаментов Одесской мэрии, которые провернули сделку.

Так, по данным СБУ, сначала чиновники горсовета создали искусственную кредитную задолженность одному из коммунальных предприятий. После выданный банком кредит выкупила связанная с чиновниками фирма. Коммерсанты увеличили существующий долг на 100 млн гривен и потребовали у мэрии его погашения.

На основании заведомо неправомерных материалов чиновников нескольких департаментов мэрии бюджетные деньги были перечислены фирме и присвоены участниками аферы.

По факту присвоения имущества из-за злоупотребления служебным положением открыто уголовное дело.

Фото: обыски в мэрии Одессы (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводят обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

Кроме того, сегодня СБУ обыскивает Одесский морской порт в связи с заключением финансовой операции, которая нанесла ущерб государство на более 54 млн гривен.

Руководство ГФС Житомирской области разоблачили на миллионных злоупотреблениях Харьковские чиновники присвоили миллионы на ремонте дорог
Новости Украины Служба безопасности Украиныобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь