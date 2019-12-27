Обмен пленными: Украина освободит 85-летнего шпиона

Фото: Мехти Логунов (politnavigator.net)

Мехти Логунова уже вывезли в Бахмут

Украина в рамках обмена пленными передаст на оккупированный Донбасс 85-летнего агента российской разведки из Харькова Мехти Логунова. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков, передает издание graty.me.

По его словам, Логунова уже вывезли из харьковского СИЗО в Бахмут Донецкой области.

"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - сообщил Тихоненков.

Напомним, летом прошлого года Логунова признали виновным в государственной измене. По данным следствия, его завербовала российская военная разведка, для которой он в течение нескольких лет собирал секретную информацию в сфере военно-оборонных разработок.

Обмен пленными ожидается 29 декабря в первой половине дня. По данным ряда СМИ, обмен пройдет на контрольном пункте въезда/выезда "Майорск" Донецкой области. Предполагается, что стороны обменяются пленными по формуле "130 на 80".