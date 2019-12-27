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Обвинение просит отложить суд по "беркутовцам", в заседании объявлен перерыв

Новости » Общество     27.12.2019 - 15:37
Обвинение просит отложить суд по "беркутовцам", в заседании объявлен перерыв
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Прокуроры просят перенести рассмотрение апелляции в связи с недостаточным временем для ознакомления с жалобой и отсутствием Маринченко

Прокуратура просит перенести рассмотрение апелляционной жалобы относительно изменения меры пресечения для бывших "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сторона обвинения требует перенести рассмотрения апелляции в связи с недостаточным временем для ознакомления с доводами жалобы стороны защиты, а также с отсутствием одного из обвиняемых Маринченко. Остальные подозреваемые участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции.

На данный момент в заседании Киевского апелляционного суда объявлен перерыв до 16:00.

Ранее сообщалось, что Янишевский, Зинченко и Аброськин могут освободить до Нового года в рамках обмена пленными. Для этого адвокаты должны подать апелляцию на содержание под стражей.

Также Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евомайдана.

До этого Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Напомним, обмен пленным между Киевом и ОРДЛО по формуле "всех установленных на всех установленных" должен состояться 29 декабря на контрольном пункте пропуска "Майорск".

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